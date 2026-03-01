De "Tata bájame" a "Sácate al tiro las zapatillas": Estas fueron las actuaciones de virales chilenos
En el capítulo 83 de El Internado, Joaquín Méndez llegó a la casona con una divertida actividad de actuación que dejó muchos momentos chistosos.
El objetivo era que los participantes vieran los videos virales más populares de Chile y luego, los interpretaran lo más iguales posibles.
Aprovechando su profesión, el animador ayudó a varios de los famosos a mejorar sus actuaciones para poder ganar un rico premio.
Las graciosas interpretaciones de los participantes
Algunos de los virales que tuvieron que simular los participantes fueron "Tata bájame", "Las Calilas y las Mojo Jojo", "Sácala de ahí, que se está quemando", entre otros.
Finalmente, todos votaron por Efrén Reyero, quien interpretó "Sácate al tiro las zapatillas", y se convirtió en el ganador de una una canasta con ricos productos.
