De "Tata bájame" a "Sácate al tiro las zapatillas": Estas fueron las actuaciones de virales chilenos

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 83 de El Internado, Joaquín Méndez llegó a la casona con una divertida actividad de actuación que dejó muchos momentos chistosos.

El objetivo era que los participantes vieran los videos virales más populares de Chile y luego, los interpretaran lo más iguales posibles. 

Aprovechando su profesión, el animador ayudó a varios de los famosos a mejorar sus actuaciones para poder ganar un rico premio.

Las graciosas interpretaciones de los participantes

Algunos de los virales que tuvieron que simular los participantes fueron "Tata bájame", "Las Calilas y las Mojo Jojo", "Sácala de ahí, que se está quemando", entre otros.

Finalmente, todos votaron por Efrén Reyero, quien interpretó "Sácate al tiro las zapatillas", y se convirtió en el ganador de una una canasta con ricos productos.

