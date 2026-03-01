Sigue EN VIVO un nuevo capítulo de El Internado Más Picante

01 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que desentraña los conflictos y revela lo que no siempre se ve en la pantalla principal.

De la mano de Nati Blaschke, el programa revisará los momentos más comentados del último episodio, analizará las tensiones entre los participantes y revelará detalles exclusivos del encierro que no siempre quedan al descubierto en la transmisión oficial.

El Internado Más Picante - Capítulo 83

El Internado Más Picante reaccionará, entre muchos otros temas, a la conversación que tuvo Adrián Pedraja con Fabio Agostini, donde le confesó sus sentimientos por Kari Belén.

