"Quiero verla, pero...": Adrián Pedraja admitió que está confundido por su relación con Milo González

02 mar. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 83 de El Internado, Adrián Pedraja tuvo una sincera conversación con Luis Mateucci sobre su relación con Milo González.

El actor le comentó a su compañero que no sabía a dónde ir después de salir del reality: "No sé si ir directamente a Miami, en Madrid no tengo nada qué hacer".

En ese momento, el trasandino le recordó que tenía que pensar en su romance: "Tienes que ver qué hacer, yo sé que te confundes rápido, los pibes te joden, pero quedaste en conocerte".

El Internado

Adrián Pedraja está confundido

Sobre lo anterior, Adrián Pedraja le aseguró a su amigo que tenía que hablar con Milo González: "Obviamente quiero verla, pero a ella la veía demasiado cómoda en Buenos Aires, no quiere salir".

También, el actor aseguró que él no tiene planes en Argentina, por lo que no sería factible que fuera: "No tendría nada qué hacer, el cambio de moneda más me revienta si trabajo allí".

Finalmente, Luis Mateucci propuso que a la participante eliminada le iría mejor si se va a vivir a España, pero su compañero de imediato puso un freno: "Irme a vivir con alguien que afuera no conozco, es una movida. Yo no me voy a ir a vivir con alguien de una".