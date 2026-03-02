Presentado por: Betano Falabella

"No te hagas": Kari Belén lanzó duro comentario sobre infidelidad y desató la furia de Camila Nash

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 83 de El Internado, Camila Nash y Kari Belén se enfrascaron en una discusión en medio de la Asamblea del Fuego.

Todo comenzó cuando Efrén Reyero dijo que le gustaba la nueva participante y la influencer radicada en México le lanzó una advertencia a Blu Dumay.

Sin embargo, la modelo no se lo tomó bien y le respondió a su compañera con un tema sensible para ella, la infidelidad de Tom Brusse: "No tranquila ¿Aguas de qué? Aquí no hacemos lo que te hacen a ti, tranquila. Que se va, que vuelve, que se besa con otra niña, lo perdona. Si tú me preguntas a mí lo que te pasó a ti, yo nunca lo perdonaría".

El fuerte cara a cara de Camila Nash y Kari Belén

Camila Nash se sintió atacada y comenzó a disparar: "Te felicito mi amor, porque tú no eres yo, obviamente. Nunca has durado más de tres días en un reality, no te hagas".

También, la influencer le dijo a Kari Belén que los dos hombres que había encontrado guapos de la casona, tenían historias. 

En ese momento, ambas comenzaron a tirarse varios insultos, como el acento mexicano y Fran García-Huidobro tuvo que poner un alto. 

