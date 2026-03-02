Presentado por: Betano Falabella

Involucró a Daniela Aránguiz: Pregunta de Fran García-Huidobro puso en aprietos a Fabio Agostini

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 83 de El Internado, Fran García-Huidobro le hizo una pregunta a Fabio Agostini que desató especulaciones.

"¿Quién da mejores besos, la señorita Díaz, la señorita Aránguiz o la señorita Dumay?", expresó muy segura la animadora. 

Rápidamente el español contestó la pregunta, pero evadiendo referirse a Daniela Aránguiz: "No puedo hacer comparaciones, lo pasé muy bien en su momento con Pamela y ahora lo estoy pasando muy bien con ella ahora. Son tiempos diferentes y fueron todos ricos".

¿Pasó algo o no entre Daniela Aránguiz y Fabio Agostini?

Sin embargo, Fran García-Huidobro si se dio cuenta que el participante no estaba respondiendo la consulta sobre Daniela Aránguiz y volvió a hablarle de ella: "No pasa nada con Aránguiz, somos muy amigos".

Rápidamente, Agustina Pontoriero recordó que Fabio Agostini había dicho que tuvo un romance con la comunicadora, punto que apoyó Luis Mateucci: "Él había dado a entender que habían estado". 

Ante las presiones, el español solo se remitió a decir que lo había pasado muy bien con la exchica Mekano: "Ya que el otro piense lo que le dé la gana, es más, quedé dos veces". 

