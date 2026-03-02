Involucró a Daniela Aránguiz: Pregunta de Fran García-Huidobro puso en aprietos a Fabio Agostini
En el capítulo 83 de El Internado, Fran García-Huidobro le hizo una pregunta a Fabio Agostini que desató especulaciones.
"¿Quién da mejores besos, la señorita Díaz, la señorita Aránguiz o la señorita Dumay?", expresó muy segura la animadora.
Rápidamente el español contestó la pregunta, pero evadiendo referirse a Daniela Aránguiz: "No puedo hacer comparaciones, lo pasé muy bien en su momento con Pamela y ahora lo estoy pasando muy bien con ella ahora. Son tiempos diferentes y fueron todos ricos".
¿Pasó algo o no entre Daniela Aránguiz y Fabio Agostini?
Sin embargo, Fran García-Huidobro si se dio cuenta que el participante no estaba respondiendo la consulta sobre Daniela Aránguiz y volvió a hablarle de ella: "No pasa nada con Aránguiz, somos muy amigos".
Rápidamente, Agustina Pontoriero recordó que Fabio Agostini había dicho que tuvo un romance con la comunicadora, punto que apoyó Luis Mateucci: "Él había dado a entender que habían estado".
Ante las presiones, el español solo se remitió a decir que lo había pasado muy bien con la exchica Mekano: "Ya que el otro piense lo que le dé la gana, es más, quedé dos veces".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
"No te hagas": Kari Belén lanzó duro comentario sobre infidelidad y desató la furia de Camila Nash
-
"Quiero verla, pero...": Adrián Pedraja admitió que está confundido por su relación con Milo González
-
De "Tata bájame" a "Sácate al tiro las zapatillas": Estas fueron las actuaciones de virales chilenos
-
Laura Bozzo reveló que un destacado actor internacional querría casarse con ella
-
Arenita confrontó a Adrián Pedraja y le preguntó cuándo iba a terminar su relación con Milo González
-
"Dibujado por mí": Kari Belén sorprendió al reconocer que Adrián Pedraja es su prototipo perfecto de hombre