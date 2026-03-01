Laura Bozzo reveló que un destacado actor internacional querría casarse con ella

01 mar. 2026 - 23:30 hrs.

En el capítulo 83 de El Internado, Laura Bozzo contó una desconocida historia de amor con un destacado actor internacional.

Todo comenzó cuando Joaquín Méndez le preguntó a la abogada si estaba dispuesta a encontrar el amor en el encierro y ella lo negó rotundamente: "Dentro de un reality no, a mí me gusta afuera, escondida".

Tras lo anterior, Fernando Solabarrieta se puso en su labor de entrevistador y le hizo una interesante pregunta a su amiga: "Alguna vez, en los cuatro realities que has estado ¿Te ha atraído algún hombre?".

El Internado

La respuesta de Laura Bozzo

Laura Bozzo se tomó tan solo unos segundos para pensar y contó cómo fue todo: "Sí, una vez, en un reality que he estado. Es mayor".

No solo lo anterior, pues también esta persona reveló que contraería matrimonio con la animadora peruana.

"Es un hombre de mi edad, es un súper gran actor, súper famoso. Fue en México, hizo un comentario hace poco, que me propondría matrimonio", agregó finalmente, sin revelar la identidad del galán.