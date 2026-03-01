Sigue EN VIVO El Internado React - Capítulo 83

01 mar. 2026 - 22:20 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en una jornada donde los conflictos personales comienzan a impactar directamente la convivencia dentro de la casona.

En esta entrega del reality, se realiza una nueva Asamblea del Fuego extraordinaria que deja fuertes conflictos.

El Internado React - Capítulo 83

Nati Blaschke analiza cada momento clave, comenta las reacciones de los participantes y debate en tiempo real lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir las opiniones del público.

