"Haciendo las cosas bien y de corazón": Así responde Otakin a sus haters en redes sociales

Otakin, por medio de sus redes sociales, ha compartido registros de su campaña de recolección y entrega de insumos básicos como agua, ropa y comida para los afectados por los incendios forestales en el Biobío y Ñuble, además de mostrar presencia en los centros de acopio. Sin embargo, algunos lo acusaron de buscar pantalla o generar contenido a partir de la tragedia

Lejos de un descargo tradicional a ese tipo de acusaciones, Otakin optó por responder a su estilo: con un meme.

Así responde Otakin a sus detractores

En el video sale acompañado de otros influencers que también han ido a ayudar a los centros de acopio. En el registro se lee: “Cuando te tiraron la pelá toda la semana para hacer polémica y acá seguimos haciendo las cosas bien y de corazón”, mientras él aparece sentado en una carretilla de forma divertida.

Además, en la descripción del post, Otakin escribió: "Intentó aportar y lo arruinó. Sigan manchándose la cara", junto a algunos emojis, en clara referencia a la acusación que hizo hace unos días sobre ciertos influencers que solo fueron a figurar a la zona de la tragedia.

Con esta publicación, el participante de El Internado dejó claro claro que pese al 'hate' que le ha llegado, seguirá con las acciones solidarias. Además ha dado a entender que visibilizar este tipo de ayudas permite que más personas se animen a colaborar y sepan dónde hacerlo.

