Cata Vallejos se confiesa sobre su nueva vida tras su quiebre con Pablo Galdames: "Mi corazón está en paz"

Luego de terminar su relación con el futbolista Pablo Galdames, Catalina Vallejos dejó atrás Argentina y regresó a Chile para emprender una nueva etapa de su vida.

La influencer asegura que le "encanta partir de cero" y que no le teme a los cambios. "Me he ido del país, he vuelto. No me arrepiento de nada", dijo en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), en la que también respondió cómo está su corazón tras el quiebre.

Los planes de Cata Vallejos en su regreso a Chile

Cata Vallejos contó que al regresar a Santiago vivió unas semanas con sus padres, pero luego decidió mudarse con su mascota Kobe a un edificio en Las Condes, un área en la que se concentra su vida social.

"Casi siempre he vivido acompañada, sola viví una vez a los 20 años, no me gustó nada. Ahora no me siento sola porque estoy con mi perro, que es mi compañía total. Con él siento que no necesito a nadie más", aseguró.

En sus declaraciones, Vallejos no mencionó directamente a Pablo Galdames. Sin embargo, comentó cómo está sentimentalmente. "Estoy bien, tranquila. Mi corazón está en paz. Estoy en una etapa nueva y feliz de estar de vuelta", expresó.

La modelo de 36 años confesó que está viviendo en un departamento de una sola habitación, sin amoblar. Pero piensa moverse a otro en el mismo edificio, de dos habitaciones, un espacio suficiente para armar un estudio y crear su contenido.

"Extrañaba mucho Chile, también extraño un poco a Buenos Aires y obvio me gustaba mucho estar allí, lo pasaba muy bien, pero me faltaba mi gente", concluyó sobre esta nueva fase.

