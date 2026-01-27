"El ángel que esperaba para ser alguien feliz": Américo le dedica romántica canción a Yamila Reyna

27 en. 2026 - 18:50 hrs.

Si bien anunciaron públicamente su relación hace poco menos de un año, Américo y Yamila Reyna se han convertido en una de las parejas favoritas del espectáculo nacional.

Ambos demuestran constantemente su amor en redes sociales, con tiernas dedicatorias que sacan suspiros a más de alguno.

En esta ocasión fue el cantante de cumbia quien sorprendió con una romántica publicación en su cuenta de Instagram.

Instagram @americooficial

Américo y Yamila Reyna gritan su amor a los cuatro vientos

A través de sus historias, Américo compartió una foto donde aparece tomando por la cintura y dándole un beso en la mejilla a Yamila Reyna, mientras ella mira sonriente a la cámara.

La postal, en la cual se encuentran en pleno paseo peatonal en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, la acompañó del texto: "Amor en Baires".

Por si fuera poco, le agregó la canción "Cuidar nuestro amor" del cantante español David Bisbal con la siguiente letra: "Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser. Que en tus ojos mi destino haya podido ver. Jamás podré saber por qué. Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí. El ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz".

