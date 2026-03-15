"Hay una falta de respeto...": Sinaka revela por qué no trata de "madrastra" a Kathy Contreras

15 mar. 2026 - 17:42 hrs.

Hace un tiempo se supo que Kathy Contreras era la "madrastra" del cantante urbano Sinaka, quien se ha destacado como el último fenómeno del reggaetón nacional.

Ante tales declaraciones, Contreras salió a declarar que ella no se consideraba la madrastra del joven, ya que han compartido en breves ocasiones, pero le tiene un cariño enorme.

Por lo mismo, Página7 consultó al cantante por esta conexión y el joven también fue enfático en afirmar que no llama a Kathy como madrastra por una cuestión de respeto a su propia madre.

Sinaka no llama "madrastra" a Kathy Contreras

"Ella es la pareja de mi papá desde que yo tengo como 19 o 20 años. Nunca viví con ella, es muy raro que digan que es mi madrastra, porque yo siento que hay una falta de respeto para mi mamá", expresó al medio citado.

Enseguida, añadió que "nos llevamos súper bien, pero no nos hemos visto más de 10 veces. Mucho cariño para ella, también porque tienen una hija que es mi hermanastra".

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