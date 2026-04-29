"Me importa un soberano pepino": Connie Achurra arremete contra usuaria que le dejó negativo comentario

29 abr. 2026 - 18:55 hrs.

La cocinera Connie Achurra es conocida por ser bastante activa en redes sociales, donde comparte datos de recetas, orfebrería, pintura o cualquier expresión a través del arte.

Por lo mismo, la comunidad de Connie está muy consolidada y en pocas ocasiones le llegan comentarios negativos. Sin embargo, es exactamente uno de estos mensajes malintencionados el que desató la molestia de Achurra.

Es así como la también cantante decidió tomar una captura del comentario y su respuesta, y publicarlo en sus plataformas.

Connie Achurra responde a comentario 'hater'

Precisamente, en este mensaje, una usuaria decía que "no sé por qué ahora (Connie) ya me está cayendo mal, perdón", a lo que Achurra contestó: "A mí hay mucha gente que me cae mal y no se lo ando diciendo; hay gente que encuentro que se viste pésimo y no se lo ando diciendo, casas que encuentro horribles y no se lo ando diciendo, porque ese tipo de comentarios hablan más de quién lo hace".

"A mí de verdad, y de todo corazón, me importa un soberano pepino caerle bien o mal a alguien que no conozco; te lo digo con cariño, besos", cerró Connie.

Asimismo, en la publicación escribió: "'Lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan', y la sabiduría popular casi nunca se equivoca, y la verdad es que no es necesario ir por la vida diciendo todo lo que se le pasa a una por la cabeza, digo yo, ¿pa' qué? Eso no más (A propósito de un post cualquiera de sacar cachureos y, por supuesto, la chiquilla borró el comentario)".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C o n n i e A c h u r r a (@connieachurra)

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