"A él le encantaría...": El emotivo recuerdo de Mane Swett a dos años de la muerte de su padre

29 abr. 2026 - 19:45 hrs.

La actriz María Elena Swett está pasando por momentos complejos en su vida desde hace años, y es que lleva mucho tiempo luchando por la custodia de su hijo, a lo que se sumó la lamentable muerte de su padre en 2024.

Y es precisamente este episodio el que rememoró este miércoles, cuando se cumplieron dos años de la muerte de su padre.

Por lo mismo, ocupó sus redes sociales para recordarlo, a quien fue uno de sus pilares durante toda su vida.

Mane Swett recuerda a su padre a dos años de su partida

"28 de abril. Hoy se cumplen ya 2 años desde que falleció mi papá. Si hay alguien aquí que sepa quién es, recuérdenlo. Sé que a él le encantaría que así sea. Un beso al cielo", escribió Mane en sus historias de Instagram, además de adjuntar un video de su padre.

Fue así como Mane dejó un link directo a sus mensajes privados, donde varias personas que se acordaban de él le enviaron un mensaje.

Instagram

Ante esto, a la actriz no le quedó más remedio que subir otro video para honrar la la memoria de su progenitor y agradecer los mensajes que le mandaron.

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