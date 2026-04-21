"Reacciona, cielo": La enigmática postal de Mane Swett desde Nueva York en medio de lucha por custodia de hijo

21 abr. 2026 - 13:40 hrs.

La disputa legal que mantiene Mane Swett con su exesposo, John Bowe, por la custodia de su hijo ya tiene más de dos años y sigue escribiendo capítulos.

En esta ocasión fue la propia actriz quien compartió a través de redes sociales una enigmática fotografía desde la ciudad de Nueva York, lo que se podría interpretar como que todavía no se quiere rendir y agotará hasta las últimas instancias para recuperar la custodia de su hijo.

Recordemos que su hijo Santiago se encuentra desde 2022 con John Bowe, su padre, en Estados Unidos y no ha regresado desde entonces a Chile, por lo que Mane ha acudido a la justicia en varias ocasiones.

La enigmática foto de Mane Swett desde Nueva York

Precisamente, Swett parece estar en una última instancia para recuperar a su hijo o al menos tener una custodia compartida, pero más detalles no se conocen al respecto, ya que la actriz ha sido muy reservada al respecto.

Es bajo este contexto que Mane subió una enigmática fotografía desde el centro de Nueva York, ya que se pueden ver los tradicionales edificios, así como los taxis amarillos típicos de esta urbe.

"Reacciona, cielo", escribió en la postal, manteniendo el secretismo que ha rodeado todo lo que tiene que ver con ella, su hijo y las instancias judiciales.

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