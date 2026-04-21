En el rostro y glúteos: Así fue la intervención estética de tres horas a la que se sometió Pancha Merino

21 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Pancha Merino se siente súper satisfecha con los resultados de un par de procedimientos quirúrgicos que se realizó en su rostro y sus glúteos.

La animadora le confió la intervención al cirujano plástico Cristian Sepúlveda, quien explicó a Las Últimas Noticias (LUN) los métodos minimamente invasivos que utilizó para remozar la imagen de su paciente.

Las cirugías estéticas de Pancha Merino

Francisca Merino no estaba conforme con el efecto que dejó en su rostro el haber bajado 14 kilos de peso recientemente, pues algunas zonas cedieron o se cayeron. "Como trabajo con mi cuerpo, me veo en pantalla y uno ve demasiados detalles", declaró a LUN.

Por esta razón acudió al doctor Sepúlveda, quien aplicó una técnica llamada Morpheus 8. "Funciona con microagujas que emiten energía de adentro hacia afuera, estimulan la producción de colágeno, elastina y logran que la piel se retraiga, se tense, de forma natural", detalló el médico.

Instagram @drcristiansepulveda

"Para recuperar ese volumen, recurrimos a un autotrasplante de grasa. Esto funciona extrayendo muy poco tejido adiposo, grasita, de la cara interna de los muslos y la espalda", dijo. Tras procesar esta grasa, se la inyectaron "alrededor de las cejas, los surcos nasogenianos, el tercio superior de la cara y en los labios".

La intervencion duró tres horas, tiempo en el que la panelista aprovechó para que le corrigieran una cicatriz en un glúteo que le hacía perder volumen.

"Le apliqué un poco de hialurónico para afirmar el glúteo y tratamos la zona con Morpheus también", explicó el especialista, quien agregó que estas cirugías son rápidas y de pronta recuperación.

Merino se siente feliz con la intervención. "Me gusta. Igual falta algo que se deshinche todavía. No engancho con lo que opina la gente. No me afecta. No lo hago solo por el resto, esto lo hice por mí", expresó.

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