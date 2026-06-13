La enigmática publicación de Belén Soto junto a su pololo Daniel Cotic: "Encontramos por fin..."

13 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Aunque suele aparecer con su pololo Daniel Cotic en sus redes sociales, Belén Soto prefiere mantener la discreción sobre su romance con el consultor tecnológico mexicano.

De hecho, la actriz celebró su segundo aniversario el pasado 6 de abril, aunque no fue hasta enero de 2025 cuando hizo público su pololeo.

La misteriosa publicación de Belén Soto

Siguiendo esa línea, la actriz de "Papi Ricky" apareció en sus historias de Instagram junto a su galán, con un mensaje cuyo trasfondo no aclaró.

La modelo y su novio posan para una selfie, en cuyo fondo se ve lo que parece el patio o jardín de una vivienda de estilo clásico. "Encontramos al fin nuestra casa", escribió junto a dos emojis, una casita con jardín y un corazón blanco.

Soto se mudó a un departamento en México en mayo de 2024 y en enero de 2025 se cambió a una nueva residencia, cuya decoración dejó ver a sus seguidores.

En esta nueva publicación, la influencer no ofreció más detalles ni dejó claro si es que planea mudarse con su pareja y dar un nuevo rumbo a la relación.

Instagram @belen_soto

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