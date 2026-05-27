Belén Soto confirma antiguo romance con Cristian Arriagada y le "desea lo mejor" en su relación con Kika Silva

27 may. 2026 - 14:00 hrs.

El nombre de Belén Soto salió a relucir luego de confirmarse la relación de Kika Silva con el doctor Cristian Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez.

En la prensa de farándula empezaron a recordar un antiguo romance que sostuvo la actriz de "Papi Ricky" con el médico, algo que ella misma se encargó de aclarar.

¿Qué dijo Belén Soto sobre su romance con Cristian Arriagada?

El romance de Belén Soto y el actual pololo de Kika Silva tuvo lugar en 2020 durante una primera separación con su ahora exesposo, Branko Bacovich.

"Con Cristián Arriagada compartimos hace muchísimos años en un momento en que ambos estábamos solteros", dijo la actriz en el programa "Zona de Estrellas", donde conversó con Camilísima sobre el tema.

Instagram @belen_soto

“Fue algo más que breve y desde entonces ha sido únicamente de amistad, cariño y respeto todos estos años", destacó, antes de expresar su opinión sobre la nueva pareja.

"Me alegra sinceramente verlo feliz, y tanto a él, como a Kika, les tengo muchísimo cariño. No tengo nada más que agregar sobre una situación del pasado que no tiene relación con el presente y que, honestamente, no me involucra. Les deseo lo mejor a ambos", finalizó.

Cabe recordar que desde finales de 2024 Soto se encuentra en una relación con el empresario mexicano Daniel Cotic, con quien suele aparecer en románticas publicaciones en sus redes sociales.

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