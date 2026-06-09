¿Reconciliación en camino? El gesto de Denisse Campos que llamó la atención tras operación de Daniella

09 jun. 2026 - 17:50 hrs.

Más de 20 años sin contacto. Más de 20 años de un conflicto que marcó la farándula nacional. Y más de 20 años debieron pasar para que Denisse y Daniella Campos se reconciliaran, o por lo menos así especularon usuarios en redes sociales.

Y es que, durante las últimas horas, la exparticipante de El Internado sorprendió al compartir un video desde un hospital.

Más de 20 años de conflicto quedaron atrás

En el clip, la opinóloga habló de los nervios que significan entrar a pabellón, pero que va con los mejores doctores posibles, puesto que "los busqué con pinzas".

"A pabellón", remató Daniella desde la pieza de un hospital, sin entregar mayores detalles de la intervención.

De manera paralela, su gemela, y hasta hace poco enemiga pública, compartió una historia donde deseaba a alguien sus buenos deseos en una operación.

"¡Suerte en tu operación! A pesar de la distancia, siempre hay que estar", escribió para que fuese cuestión de tiempo para que los usuarios se dieran cuenta de la coincidencia.

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