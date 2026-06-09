"Te vi rodeada de cables": Hija de Helhue Sukni revela dura situación que vivió tras dar a luz y en post parto
Todo era color de rosas para la familia Sukni en diciembre del 2025 cuando Widad y Fadwa, hijas de Helhue Sukni, anunciaron que estaban embarazadas.
Desde aquel momento, la gestación de ambas siguió su curso. Sin embargo, fue Widad quien durante las últimas horas salió a hablar en redes sociales y revelar que durante su embarazo y postparto tuvo muchos miedos y complicaciones.
"Mi Trini. Qué manera de aprender contigo... Desde que supimos de tu existencia, llegaron también los miedos y las incertidumbres. Con el paso de las semanas empezamos a imaginarte: cómo serías, cómo sería tu llegada, cómo sería nuestra vida contigo. Construimos sueños, planes y expectativas, como lo hacen tantas familias cuando esperan a su guagua", partió diciendo.
Hija de Helhue Sukni revela compleja gestación
Fue así como explicó que todo cambió en enero: "Entre sangrados, idas a urgencia, hospitalizaciones, opiniones distintas, el miedo constante de perderte y la incertidumbre de no saber qué nos esperaba, tuve que aprender a soltar. Soltar expectativas, ideas, planes y la forma en que había imaginado nuestra historia".
Desde ese momento, Widad tuvo que seguir un proceso con mucho más cuidado y protegido para que Trini tuviera una oportunidad en esta vida.Ir a la siguiente nota
"Poder caminar tranquila sabiendo que seguías creciendo dentro de mi guatita. Ver mi barriga crecer semana a semana por más tiempo. Tener la posibilidad de elegir un parto vaginal. Tenerte en mis brazos apenas nacieras. Compartir contigo una habitación. Presentarte a nuestra familia y amigos desde el primer día", comentó.
Dicho esto, afirmó que hoy la ve "sana, conmigo, y recién puedo detenerme a pensar en todo lo que no fue. En todo lo que pudo haber sido".
"Pienso también en todas esas primeras veces que no fueron como imaginé. No poder alimentarte de mi pecho hasta varias semanas después de tu nacimiento. No poder mudarte, cambiarte de ropa o cuidarte libremente desde el principio", expresó.
En esa línea, explicó que tuvo que verse forzada a ver a su hija "dentro de una incubadora, rodeada de cables y monitores. Aprendí a vivir pendiente de tu frecuencia cardíaca, de tu saturación y de cada gramo que subías o bajabas. Aprendí lo que significa llegar a casa sin tu guagua y despertar cada mañana esperando que te hubieran dicho que pasaste una buena noche. Fueron dos meses eternos".
"Porque llegaste mucho antes de lo que imaginábamos, pero también llegaste a enseñarnos mucho más de lo que podríamos haber imaginado (...) Hoy miro estas fotos y veo una historia distinta a la que soñé, pero no por eso menos hermosa. Veo nuestra historia. La tuya. Mi guagua, te amamos con todo el corazón", cerró Widad.
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