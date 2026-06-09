"Nos faltó...": Melina Noto sube fotos desde Turquía y recuerda con cariño a querido miembro de su familia

09 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Melina Noto está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Turquía, siendo su primera parada Estambul, la ciudad más poblada de dicho país.

La modelo argentina se encuentra en dicha nación con Pangal Andrade y su hija Alanna, quien vive su primer viaje.

Cabe destacar que este viaje es uno de los más esperados por la familia Andrade Noto, los que se han dedicado a disfrutar por completo su paternidad, al mismo tiempo que trabajaban por el futuro de Alanna.

Melina Noto extraña a miembro de su familia

Precisamente, este lunes Pangal Andrade subió una serie de videos a historias de Instagram donde mostró sus primeros pasos en este país, así como los mercados y dulces que probaron.

Fue así como Melina posteó un carrusel de fotografías en el que destacaron varios lugares por los que caminaron. No obstante, la argentina se dio un tiempo para recordar a un miembro de su familia que extraña en este viaje.

"Amanecimos en Estambul. Nuestro primer viaje como familia, nos faltó Bagualito que se quedó con su abu", dijo Melina, en alusión al perrito Bagual, quien se quedó en Chile.

Asimismo, Melina aseguró que el próximo destino era el viaje de sus sueños, por lo que estaba muy emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melina Noto? (@melinoto)

Todo sobre Melina Noto