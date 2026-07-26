El impecable total white de Pame Leiva en su nueva etapa como autora: Deslumbró en el lanzamiento de su libro

26 jul. 2026 - 20:00 hrs.

Pamela Leiva acaba de dar un importante salto en el plano profesional. Esta semana la comediante lanzó su libro "Volver a nacer" en un evento para el que eligió vestir totalmente de blanco.

La humorista nacional escribió esta obra inspirada en su propia experiencia de transformación y amor propio. "Para mí mi cirugía bariátrica fue volver a nacer. Y más que un libro, este es un reflejo de mi vida", expresó días atrás sobre el escrito.

Look blanco de Pame Leiva en lanzamiento de su libro

Pame Leiva publicó un compendio de imágenes del lanzamiento del libro en el Palermo Teatro Bar, a donde asistió en compañía del especialista que la operó hace 18 años, el doctor Camilo Boza.

Instagram @pameleiva

Para una fecha tan importante, Leiva vistió unos elegantes pantalones tipo sastre con pliegues y bolsillos laterales, combinados con un delicado top de punto con mangas francesas cortas y cuello redondo.

Par dar brillo al look, completó con aros plateados, manicura azul claro y el cabello peinado en tenues ondas. La actriz no solo recibió en su post felicitaciones por este trascendental logro, también por cómo lució.

"¡Qué linda, Pame! ¡Te mereces todo el éxito!"; "Que bella te ves, felicidades"; "Hermosa", escribieron algunos de ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pame Leiva (@pameleiva)

Todo sobre Pamela Leiva