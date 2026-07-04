"La vida sabe mejor en bikini": Este es el famoso hotel donde se hospeda Pame Leiva en México

04 jul. 2026 - 17:00 hrs.

Pamela Leiva decidió darse un descanso del frío invernal que atraviesa Chile para tomar unas merecidas vacaciones en Los Cabos, un municipio ubicado en la paradisíaca y cálida península de Baja California, México.

En esta escapada, la humorista tuvo la oportunidad de quedarse en uno de los alojamientos más famosos de la zona, el cual "ofrece la combinación perfecta de ritmo y relajación, con vistas espectaculares".

¿Dónde se hospeda Pamela Leiva en Los Cabos?

"La vida sabe mejor en bikini y con esta vista de fondo. Siento que soy bendecida por poder estar en este lugar tan mágico", escribió Pamela su Instagram, donde compartió varias fotos que se tomó en el Hard Rock Hotel Los Cabos.

Instagram @pameleiva

En las imágenes, Leiva posa en la icónica entrada con forma de guitarra del hotel, en la playa privada y en algunos espacios de su habitación, como la cama, el balcón con vista al mar y la tina al aire libre.

De acuerdo con el sitio web del lugar, los precios de estadía por noche por persona oscilan entre los 614 y 995 dólares (entre 568.518 y 921.296 pesos chilenos), dependiendo del tipo de habitación que se escoja.

"Hubo un tiempo en el que unas vacaciones así eran algo impensado para mí y hoy, ver que son mi realidad, me llena el corazón. Disfrutando de unos días de descanso absoluto en este paraíso en México. Comer, dormir, repetir", agregó Pamela sobre este anhelado viaje.

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