Esta será la desafortunada frase de Luis Emilio que le hará merecedor de una cachetada de Ignacia en EJDO

04 jul. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 332 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) entrará en el departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia), pese a que Undurraga no quería invitarlo a pasar.

"No me digas que volviste a tus viejos malos hábitos y tenías una marac... escondida por aquí. Joaquín, ¿me puedes explicar qué cresta hace Ignacia acá?", preguntará cuando se dé cuenta que su hija menor está en el lugar.

El Jardín de Olivia / Mega

Se acabará la paciencia de Ignacia

La joven fue a visitar a Berni y no se salvará de los comentarios fuera de lugar de Luis Emilio.

"¿Cómo está tu pololita? Me imagino que ahora que la niña no está en la casa, dan rienda suelta todas sus cochinadas con esa marimacho asquerosa", lanzará el empresario cargado de veneno.

Sin embargo, Nacha no estará dispuesta a permitirle estos insultos y responderá de regreso con una merecida cachetada.