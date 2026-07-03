Gendarme reveló la desconocida amistad de Luis Emilio con peligroso reo en El Jardín de Olivia

03 jul. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se reunió en secreto con uno de los gendarmes de la cárcel para hacerle una oferta: ser su aliado tras las rejas.

"Estoy encerrado. No tengo nada que perder, pero tú sí, o puedes ganar mucho también. Mi papá mandó secuestrar a mi hija, mandó a matar a Eduardo Acosta, pero eso no lo hizo solo. Necesito saber quién entró aquí a hablar con mi papá, quién salió, cómo eran, cuál eran sus nombres, todo", pidió Walker.

El guardia se negó en primera instancia, pero Clemente le hizo ver que no tenía alternativa: "Averígualo o si no, te voy a destrozar la vida".

El Jardín de Olivia / Mega

Una confesión bajo presión

Con una amenaza sobre su cuello, el gendarme le reveló algo clave sobre la estadía de Luis Emilio (Alejandro Trejo) en la cárcel.

"No sé quién le hizo esa pega en particular a tu papá, pero sí sé que se hizo muy cercano a alguien cuando estuvo aquí adentro. Este es un compadre con con harta calle, bien duro. De hecho, tu papá le puso a un abogado y gracias a eso salió libre", dijo.