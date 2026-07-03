Luis Emilio anunciará la estratosférica suma que Samu recibiría de herencia en el capítulo 332 de EJDO

03 jul. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 332 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) y Raúl (César Caillet) se volverán a ver las caras después de la violenta pelea que tuvieron por Samuel (Simón Beltrán).

En este lapso de tiempo, Guerrero se llevó al adolescente a una localidad rural y cambiaron su celular para que esté totalmente inubicable. No quiere que Walker le lave la cabeza con mentiras y transforme su buen corazón.

"Un monto al que nadie podría llegar"

Sin embargo, el empresario intentará convencer a Raúl de lo contrario, tentándolo con la fuerte suma de dinero que le correspondería de herencia y que solucionaría para siempre su futuro.

El Jardín de Olivia / Mega

"10 millones de dólares es lo que le corresponde a Samuel por ser mi hijo", afirmó Luis Emilio.

Y, acto seguido, hará hincapié en que Raúl jamás podrá proveer de la misma manera al joven. "Estoy hablando de una cifra, de un monto al que no podría llegar nadie que gane el sueldo mínimo ni aunque trabajar una siglo", insistirá. ¿Esto logrará mover la brújula de su lado?