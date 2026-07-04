Emilia Dides muestra el crecimiento de su hija Mía Ignacia: "Usa ropa de 12 meses y tiene 5"

04 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Cinco meses después de su nacimiento el 30 de enero, la hija de Emilia Dides y Sammis Reyes continúa creciendo a un paso acelerado.

La cantante y modelo habló sobre esto en una de sus historias de Instagram, donde compartió una foto en la que su pequeña Mía Ignacia descansa recostada boca abajo, mientras abarca un espacio considerable sobre la cama.

El impresionante crecimiento de la hija de Emilia Dides

"Ella ya es parte de la cama, usa ropa de 12 meses y tiene 5", escribió Dides junto a varios emojis de corazones para demostrar su alegría ante lo saludable que se encuentra su nena en este período.

Instagram @emiliadides

En el registro, agregó que Mía atraviesa la etapa de "pelear el sueño", una situación por la que suele llorar durante el horario nocturno. "Básicamente, mom life", finalizó Emilia con su característico estilo de humor.

Todo sobre Emilia Dides