"Quedan pocas semanas": Christell Rodríguez compartió desconocido video de cuando se enteró que iba a ser mamá
A través de su cuenta de Instagram, Christell Rodríguez publicó un emocionante y desconocido video de cuando se enteró de que iban a ser padres junto a su marido, Roberto Parra.
En las imágenes, se pudo observar a la cantante realizándose un test de embarazo, el cual dio positivo rápidamente.
Tras lo anterior, la fonoaudióloga le mostró la prueba a su esposo, quien, bastante incrédulo, la revisó de nuevo y comenzó a reírse de manera muy nerviosa, para luego abrazarla.
La emoción de Chirstell Rodríguez
Junto con el registro, Christell Rodríguez escribió una emotiva reflexión sobre el momento que está viviendo y lo musicalizó con uno de sus éxitos, "Antes de llegar".
Ir a la siguiente notaVer esta publicación en Instagram
"Y ahora quedan pocas semanas para conocerte... Por eso escribí esta canción para ti, mi bebé", expresó la artista.
Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios de parte de famosos y, también, de los amigos y familia de la influencer.