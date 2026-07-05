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'Quedan pocas semanas': Christell Rodríguez compartió desconocido video de cuando se enteró que iba a ser mamá Instagram

"Quedan pocas semanas": Christell Rodríguez compartió desconocido video de cuando se enteró que iba a ser mamá

  • Por Fernanda Vielma

A través de su cuenta de Instagram, Christell Rodríguez publicó un emocionante y desconocido video de cuando se enteró de que iban a ser padres junto a su marido, Roberto Parra. 

En las imágenes, se pudo observar a la cantante realizándose un test de embarazo, el cual dio positivo rápidamente.

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Tras lo anterior, la fonoaudióloga le mostró la prueba a su esposo, quien, bastante incrédulo, la revisó de nuevo y comenzó a reírse de manera muy nerviosa, para luego abrazarla. 

La emoción de Chirstell Rodríguez

Junto con el registro, Christell Rodríguez escribió una emotiva reflexión sobre el momento que está viviendo y lo musicalizó con uno de sus éxitos, "Antes de llegar".

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"Y ahora quedan pocas semanas para conocerte... Por eso escribí esta canción para ti, mi bebé", expresó la artista.

Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios de parte de famosos y, también, de los amigos y familia de la influencer. 

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