Felipe Camus confirma quiebre matrimonial y su expareja entrega su versión: "Decidió irse y abandonarnos"

21 ag. 2026 - 08:30 hrs.

Felipe "Chico" Camus, recordado por su participación en el extinto programa Calle 7, confirmó el fin de su matrimonio con Fiorella Zamora.

Recordemos que la pareja se conoció durante un programa de televisión boliviana, para en 2023 casarse y luego, hace poco más de un año, convertirse en padres.

Felipe Camus saca la voz por rumores de infidelidad

El quiebre fue dado por el propio Camus a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde manifestó su molestia por las especulaciones que circularon sobre él.

Instagram @felipecamusf

"Quiero decir algo para que de una vez por todas dejen de jo… con este tema", comenzó señalando.

"Con Fiorella terminamos nuestra relación hace meses y actualmente estoy viviendo en otro lugar. Aunque ya no somos pareja, sigo muy presente, obviamente, cumpliendo mi rol de padre. Una cosa no tiene que ver con la otra", aseguró.

Camus dijo no querer dar explicaciones ni los detalles de la separación, pero aprovechó de mandar un mensaje a quienes lo acusaron de infidelidad.

"Me empe... que algunas personas se sientan con el derecho de apuntarme con el dedito, llamarme infiel y decir cosas que son mentira (...) No voy a hablar más del tema y les pido respeto", señaló.

Fiorella Zamora entrega su versión

Tras las declaraciones del chileno, Fiorella Zamora decidió entregar su versión de los hechos en un medio boliviano, donde aseguró sentirse profundamente afectada.

"Él tomó la decisión, de un día para otro, de irse, de abandonarnos. Es muy difícil y estoy muy dolida", indicó.

Señaló que no estaba de acuerdo con la determinación de Camus y sostuvo que, desde su perspectiva, se pudo haber abordado de otra manera.

"No quiero que, por defenderme, terminen atacándolo, insultándolo o llenándolo de odio", aclaró, para luego reconocer que está intentando sanar y seguir adelante.

"No quiero venganza, no quiero odio. No quiero que esto se convierta en una guerra (...) Y aunque no comparta las decisiones que él tomó, no quiero que nadie lo destruya por mí", concluyó.

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