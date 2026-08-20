¡Recordará su noche de bodas con Antonio! Clara se someterá a una regresión en el capítulo 5 de La Baronesa

20 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del quinto capítulo de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) finalmente llevará a cabo la terapia de regresión con Clara (Lorena Bosch). Si las cosas salen bien, podrían descubrir por qué su amiga tiene lagunas mentales.

La madre de Emilia (Octavia Bernasconi) se recostará en el sillón, mientras escucha la voz de Francesca.

"Yo te voy a hacer una regresión. Tranquila, te voy a ir guiando con la voz para llevarte a un estado semi inconsciente y de ahí poder destrabar esos encuentros con Antonio", le dirá.

La Baronesa / Mega

La noche de bodas de Clara

Uno de los primeros momentos que intentarán destrabar será la noche de bodas. "Estaba súper nerviosa, pero era el día más feliz de mi vida. Ahí está Antonio, se ve guapísimo", mencionará Clara mientras se sumerge en sus recuerdos.

Pero mientras bailan, la joven Clara comienza a sentir pesadez y se desvanece en los brazos de su marido. Rememorar esto hará que la Clara del presente se despierte completamente angustiada.