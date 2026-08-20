"¿Aquí vives con tu familia?": Javier descubrirá que Paula es nieta de Aurora en el capítulo 4 de La Baronesa

20 ag. 2026 - 10:00 hrs.

En el avance del cuarto capítulo de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) tendrá un apasionado encuentro con Javier (Simón Pesutic) en el hotel donde se hospeda y al terminar la cita, él se ofrecerá a llevarla a casa.

El camino le resultará curiosamente familiar al apostador, hasta que se dé cuenta que la psicóloga vive en la misma casa que "La Baronesa".

Una inesperada relación familiar

Paula se sacará apresuradamente el casco al ver la ambulancia afuera de la propiedad, con apuro de ver qué sucede.

La Baronesa / Mega

"¿Esta es la casa de tu abuelo? ¿Aquí es donde vives con tu familia?", le preguntará Javier impactado por la coincidencia. "Sí, aquí vivo con mi papá, mis hermanos y mis abuelos", le responderá la joven.

¿Saber que Paula es nieta de Aurora (Loreto Valenzuela) ayudará a que el asunto de la casa se ponga en pausa?