"¿Qué haces acá?": Paula y Emilia se encontrarán afuera del hotel de Javier en el capítulo 4 de La Baronesa

20 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del cuarto capítulo de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) volverá al hotel donde se hospeda Javier (Simón Pesutic). Allí se sorprenderá de encontrarse frente a frente con Emilia (Octavia Bernasconi).

"¿Qué estás haciendo acá?", preguntará Emilia a su hermana mayor. La psicóloga va a una cita, mientras que la administradora del restaurante estaba en una reunión sin saber que ambas situaciones se relacionan con el mismo hombre.

"Parece que el Nico tenía razón, algo raro andas tramando", insinuará Paula ante los misteriosos movimientos de Emi.

La Baronesa / Mega

Una tarde de romance

¿Y ella, con quién se va a ver? "Con el príncipe con el que me reencontré", confesará la psicóloga sin poder ocultar su emoción.

Pese a no anunciar su visita, Paula pasará a la habitación de Javier y él, de muy buena gana se dejará seducir por su actitud desenfadada.