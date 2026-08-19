"Al único que quiero a mi lado es a ti": Antonio y León llevan 30 años siendo amantes en La Baronesa

19 ag. 2026 - 17:50 hrs.

En el tercer capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) estaba en el departamento de León (César Caillet), quien se encontraba de muy mal humor por la actual situación en la que están.

"Se nos ha pasado la vida, Antonio. Son 30 años, ¿tú te das cuenta o no? ¡30 años! Estoy cansado de ser tu mejor amigo, el padrino de tus hijos, el doctor de papá... soy el paño de lágrimas de tu mujer", dijo el médico.

El verdadero amor de Antonio

Lo cierto es que los dos hombres cargan con una historia mucho más compleja que la que Clara (Lorena Bosch) es capaz de imaginar.

La Baronesa / Mega

Antonio se acercó con firmeza: "Para mí tampoco ha sido fácil. León, mírame. Tú sabes que al único que quiero a mi lado es a ti. Tú sabes que nada me haría más feliz que haber hecho mi vida a tu lado sin esconderme de nadie, de nada. Eso tú lo sabes".

Y los dos se besaron. Ese es el gran tormento que Antonio guarda en su corazón y todo por culpa de la presión de su madre.