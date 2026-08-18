"Le cambio su casa por su nieta": Javier le propuso insólito trueque a Aurora en La Baronesa
En el segundo capítulo de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) citó a Aurora (Loreto Valenzuela) al "Clavel Rojo" y Emilia (Octavia Bernasconi) se coló en la reunión porque no quería dejar sola a su abuela.
"La Baronesa" estaba convencida de que se enfrentarían en un nuevo juego de póker y que en la mesa podría recuperar su casa, pero su oponente tenía otra idea.
Al verlas entrar, Javier le pidió a los encargados que vaciaran el casino. Su conversación debía ser a solas.Ir a la siguiente nota
Cuando el crupier también se marchó, Aurora se molestó. ¿Acaso no iban a jugar una nueva apuesta por la propiedad? "Esto no lo vamos a resolver con cartas", respondió Javier a su experta rival.
"Le propongo un trueque: le cambio su casa por su nieta. Yo le devuelvo su casa a cambio de casarme con Emilia, ¿qué le parece?", dijo él ante el desconcierto de Emilia y su abuela.Ve el capítulo en
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