"Ni ayer, ni nunca": Clara admite que no recuerda ningún encuentro con su esposo en La Baronesa

17 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo estreno de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) decide tomar la iniciativa y, para volver a encender la chispa de su matrimonio, invita a Antonio (Carlos Díaz) a pasar una noche juntos.

Ya instalados en la pieza que les correspondía, Antonio, viendo que estaba solo, tomó las gotas de un frasco misterioso y se las puso al champán de Clara, quien más adelante caería rendida ante sus brazos.

Al otro día, Clara despierta y descubre que Antonio no está en su lado de la cama. De regreso a Santiago, el abogado afirma que era justo lo que necesitaban, pero ella tiene una cara de preocupación por lo que pasó.

Clara admite que no recuerda nada

Ya en Santiago, Clara es dejada en la casa de Francesca (Katyna Huberman), quien pide que le cuente todos los detalles de su noche de "pololeo".

Sin embargo, Clara terminó por desahogarse con ella. "No sé, no sé qué me pasa, no me acuerdo de nada", afirma Clara, dejando preocupada a Francesca.

Es así como ella pide que sea más explícita con los detalles y recuerdos. Ante esto, Clara aclara que "fui a la piscina y Antonio se fue a hacer un masaje; después nos juntamos en la pieza, tomamos algo, bailamos y hasta ahí no más me acuerdo".

La Baronesa / MEGA

"A ver, ¿te acostaste con Antonio?", pregunta Francesca, a lo que ella contesta que "sí, o sea, siento que sí, mi cuerpo dice que sí, pero yo no me acuerdo (...) ¿Cómo le voy a decir a mi marido que no tengo recuerdo de haberme acostado con él, ni ayer, ni nunca?".