"Uno está o no está": Andrea cuestionará a su hija por su relación con Nico en el capítulo 34 de La Baronesa

02 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 34 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) y Catalina (María Jesús Godoy) hablarán sobre la nueva relación de la joven, porque para su madre será muy extraño no ponerle nombre a lo que tienen.

"Uno está o no está con alguien. Esas cosas a medias yo no las entiendo", insistirá Andrea.

Catalina contra la corriente

Pero como se aproxima el matrimonio, Catalina tendrá que ir con un acompañante y hay un pequeño problema: "Tu hermano se va a casar con la Emilia, que es la ex de este niñito que te gusta. Yo de verdad dudo que quiera ir".

La Baronesa / Mega

Sin embargo, su hija tiene un carácter rebelde y querrá que Nicolás (Andrew Bargsted) esté con ella sí o sí.

"Si Nicolás se complica, pienso comérmelo a besos toda la noche, durante toda la fiesta, para que todos vean que es mío", zanjará.