Clara se sorprenderá de ver a Antonio en el departamento de León en el tercer capítulo de La Baronesa
En el avance del tercer capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) se refugiará en el departamento de León (César Caillet) tras el escándalo de la comida familiar.
El abogado encontrará a su amigo saliendo de la ducha y el tono entre ambos dará luces de cierta tensión en el ambiente. "Te esperé toda la mañana y no contestaste el teléfono", le dirá el hijo de Aurora (Loreto Valenzuela).
Molesto, Antonio increpará al doctor: "¿A qué estás jugando?".Ir a la siguiente nota
Clara quiere respuestas
Clara (Lorena Bosch) estará segura que a su marido algo le sucede. Ha tenido un comportamiento errático y la borrachera de esa misma tarde era signo inequívoco que pasa por un mal momento, sin embargo, desconoce los motivos.
En busca de consejo, irá donde León y se sorprenderá de verlo junto a Antonio.Ve el capítulo en