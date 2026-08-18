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Clara se sorprenderá de ver a Antonio en el departamento de León en el tercer capítulo de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del tercer capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) se refugiará en el departamento de León (César Caillet) tras el escándalo de la comida familiar. 

El abogado encontrará a su amigo saliendo de la ducha y el tono entre ambos dará luces de cierta tensión en el ambiente. "Te esperé toda la mañana y no contestaste el teléfono", le dirá el hijo de Aurora (Loreto Valenzuela). 

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Clara quiere respuestas

Clara (Lorena Bosch) estará segura que a su marido algo le sucede. Ha tenido un comportamiento errático y la borrachera de esa misma tarde era signo inequívoco que pasa por un mal momento, sin embargo, desconoce los motivos. 

En busca de consejo, irá donde León y se sorprenderá de verlo junto a Antonio. 

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