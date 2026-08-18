Clara se sorprenderá de ver a Antonio en el departamento de León en el tercer capítulo de La Baronesa

18 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del tercer capítulo de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) se refugiará en el departamento de León (César Caillet) tras el escándalo de la comida familiar.

El abogado encontrará a su amigo saliendo de la ducha y el tono entre ambos dará luces de cierta tensión en el ambiente. "Te esperé toda la mañana y no contestaste el teléfono", le dirá el hijo de Aurora (Loreto Valenzuela).

Molesto, Antonio increpará al doctor: "¿A qué estás jugando?".

La Baronesa / Mega

Clara quiere respuestas

Clara (Lorena Bosch) estará segura que a su marido algo le sucede. Ha tenido un comportamiento errático y la borrachera de esa misma tarde era signo inequívoco que pasa por un mal momento, sin embargo, desconoce los motivos.

En busca de consejo, irá donde León y se sorprenderá de verlo junto a Antonio.