Roberto no querrá mudarse de la casa y pondrá más presión sobre Aurora en el capítulo 3 de La Baronesa

18 ag. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del tercer capítulo de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) tendrá dos caminos frente a ella: en uno perdería la casa familiar y en el otro tendría que obligar a su nieta más querida a casarse con un desconocido.

Ante esa perspectiva, "La Baronesa" se acercará a Roberto (Patricio Achurra) para plantearle la posibilidad de mudarse con la familia a otro lugar.

Roberto y la casa

"¿Qué te parecería si nos cambiamos de barrio?", preguntará.

La Baronesa / Mega

Pero el apego de Roberto con la propiedad es grande. Él luchó por recuperar la casa cuando su suegro la perdió en las apuestas y por esa misma razón es que Aurora se siente incapaz de contarle el gigantesco problema en el que está metida.

"Mi amor, para mí esta casa es invaluable, lo mismo que para ti, ¿verdad? A mí me gustaría terminar mis días aquí, en esta casa, contigo", afirmará.