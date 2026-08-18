Nicolás se desahogará con su madre tras nueva humillación de Aurora en el capítulo 3 de La Baronesa

18 ag. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del tercer capítulo de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) está tan enamorado de Emilia (Octavia Bernasconi) que no dudó en pedirle matrimonio. Sin embargo, los desaires de Aurora (Loreto Valenzuela) serán cada vez más intolerables.

"Yo me pregunto si tú te sientes capacitado para casarte con una mujer como la Emilia, libre, llena de proyectos. Yo como que no te veo capaz, fíjate", mencionará la matriarca, quien nunca ha ocultado la antipatía que siente por el pololo de su nieta.

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Una situación insostenible

Nicolás no le responderá, pero sí tendrá un merecido desahogo con su madre.

"Su abuela estaba metida en esto, estaba detrás de todo. Ella todo lo maneja, todo lo manipula... casarme con la Emilia va a ser casarme con esa señora también", dirá al borde de la exasperación.

Francesca (Katyna Huberman) ya le había aconsejado que si se casan, deberán alejarse lo máximo posible de Aurora y su influencia. ¿Nicolás logrará sacar a Emilia de esa casa para que su abuela no arruine la relación?