"Quiero seguir viéndote": Paula y Javier se reencontraron y tuvieron un apasionado encuentro en La Baronesa

18 ag. 2026 - 17:45 hrs.

En el segundo capítulo de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) caminaba distraída por la calle sin notar a un motorista que pasaba la avenida.

Casi la atropellan, pero el destino quiso que este encuentro en realidad fuera afortunado. Quien venía en la moto era Javier (Simón Pesutic), al que conoció meses atrás en un ardiente, pero fugaz momento.

Ella no lo pudo olvidar y él la recordaba perfectamente, así que decidieron recuperar el tiempo perdido en la habitación de hotel donde se hospeda el joven apostador.

La Baronesa / Mega

¿Celos de Paula?

Tras dar rienda a la pasión, Paula se sinceró. "Me gustas harto y quiero seguir viéndote. En serio, sin desaparecer. ¿Cuándo nos vamos a ver de nuevo?", pero Javier le dejó claro que no quiere nada serio ni comprometerse.

Mientras hablaban, Emilia (Octavia Bernasconi) llamó por teléfono a Javier para conversar sobre la casa. Él tomó una actitud seductora con la joven, despertando los celos de Paula. Es más, la citó a una cafetería para conversar cara a cara, dando por terminado el encuentro con la psicóloga.