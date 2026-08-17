"Esta casa ahora es mía": El duro cruce de Javier y Aurora que salpicó a Emilia en La Baronesa

17 ag. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo estreno de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) se presenta en la casa de Aurora (Loreto Valenzuela) para cobrar lo que ganó en la apuesta.

Y es que Javier se quedó con la casa de Aurora y la quiere bajo su poder. Sin embargo, la dueña de "Doña Aurora" no está dispuesta a perder el hogar que ha acogido a tantas generaciones de su familia.

"Vamos a jugar como profesionales, así que déjate de bromitas, ¿ya?", expresó Aurora, dejando en claro que quiere volver a apostar para recuperar su hogar.

Javier y Aurora discuten por su hogar

Enseguida, Javier afirma que él no tiene nada de que reír, ni andar jugando como lo es ella. "Mira cabrito, esta casa lleva generaciones de mi familia", dice Aurora.

"Y ahora es mía, legalmente mía", asegura Javier, a lo que ambos comienzan un debate en el que Aurora se cansa y le grita "cállate mocoso de mier...".

La Baronesa / MEGA

En ese momento, Emilia (Octavia Bernasconi) interrumpe la escena y los detiene, dándose cuenta de que Javier era el hombre que la molestó en el ascensor y le pide que se vaya de su casa.

"Siento decirte que esta casa ahora es mía. ¿Cierto, baronesa?", cierra Javier, dejando impactada a Emilia.