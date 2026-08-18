"Me preocupa que vuelvan las crisis": Clara le confesó a León el miedo que siente con su marido en La Baronesa

18 ag. 2026 - 17:50 hrs.

En el segundo capítulo de La Baronesa, León (César Caillet) llegó a casa de los Márquez con una sorpresa para la comida familiar. Lleva muchos años siendo amigo de Antonio (Carlos Díaz) y médico de cabecera del clan, así que ir al almuerzo de los domingos es una costumbre.

Clara (Lorena Bosch) lo quiere y confía mucho en su criterio, por eso es que se atrevió a hacerle una infidencia que la tiene preocupada.

El problema que aqueja a Antonio

Acaban de volver de su escapada romántica, pero lo que debía ser un par de días de relajo terminó con Antonio de regreso al trabajo, sin darse una pausa.

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"Me tiene preocupada su cabeza, que no descansa nunca. Sigue trabajando, pero mira el problema: es domingo, venimos llegando de un paseo, ¿cómo no va a poder parar? Que sea trabajólico no sé si es lo que más me preocupa... Me preocupa que le vuelvan esas crisis que tenía antes", dijo Clara.

León la tranquilizó tanto como amigo como doctor, porque los problemas de ansiedad están controlados.