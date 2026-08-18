"Mi papá lo perdió todo": Aurora confesó perder la casa y los problemas que le trajo el juego en La Baronesa

18 ag. 2026 - 17:40 hrs.

En el segundo capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) confrontó a su abuela tras verla discutir con Javier (Simón Pesutic) sobre la casa. ¿Se la vendió? ¿La hipotecó? ¿Por qué hablaban de que la propiedad ya no les pertenece?

Aurora (Loreto Valenzuela) debió reconocer que es una apostadora y que perdió el hogar familiar en un juego de póker.

Roberto no puede saber

Lo más delicado es que Aurora mantuvo su ludopatía escondida de Roberto (Patricio Achurra), su marido, porque los juegos de azar casi los dejan en la calle. "Mi papá lo perdió todo y tu abuelo se sacrificó... hasta hipotecó los camiones. Trabajó de sol a sol para recuperar todo. Si no, no tendríamos este patrimonio que nos enorgullece", le dijo a Emilia.

La Baronesa / Mega

Roberto desde ese momento no quiere saber nada sobre apuestas, así que saber la verdad lo destruiría. Todo el asunto de la casa debe mantenerse en secreto entre la joven y su abuela.

"Me hizo jurarle que yo nunca iba a jugar. ¿Con qué cara le digo que yo le he mentido todos estos años? Que ahora fui yo la que jugó la casa y la perdió", señaló la matriarca.