Emilia comete un grave error: Javier cierra las puertas a cualquier negociación con Aurora en La Baronesa
En este capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) va en búsqueda de Javier (Simón Pesutic) para encararlo por todo lo que está haciendo con su abuela.
Y es que la nieta de Aurora (Loreto Valenzuela) no se va a quedar de brazos cruzados, viendo cómo su abuela pierde la casa ante un joven apostador y arrogante como Javier.
Por lo mismo, se encuentra con él en la barra de un bar y dedica fuertes palabras para él: "No estoy de humor para tus bromas, necesitamos que solucionemos el tema de la casa ahora", a lo que Javier recalca que el matrimonio entre ellos es la única solución.
Emilia y Javier tienen un fuerte cruce
"¿Qué quieres realmente? Porque si es plata, estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo", reclamó Emilia, pero Javier volvió a decir que "
"La baronesa va a recuperar su casa el día que tú te cases conmigo", expresó el joven, mientras que Emilia volvió a decir que jamás va a contraer matrimonio con él, ya que no es su problema.
En esa línea, Javier dijo que sería mejor si ella no se quiere meter, ya que le simplificaría los temas de mudanza. Sin embargo, ella sigue entrometiéndose.
"Qué lástima, Emilia, porque yo te juro que soy un buen partido", cierra Javier, antes de retirarse de la conversación.Ve el capítulo en
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