"No te veo capacitado": Aurora cuestionó a Nicolás por no estar a la altura de su nieta en La Baronesa

19 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el tercer capítulo de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) está muy preocupado por la actitud de Emilia (Octavia Bernasconi) porque no contestar el teléfono o salir sin avisar es una actitud impropia de ella.

Aurora (Loreto Valenzuela) cuestionó al pololo de su nieta, dejando traslucir el poco aprecio que siente por él.

"Nicolás, basta, estás poniendo nervioso a todo el mundo; mira cómo está mi marido. Todo el mundo sabe cómo es el trabajo de Emilia. El único que está desubicándose aquí eres tú. Yo me pregunto si te sientes capacitado para casarte con una mujer como la Emilia, libre, llena de proyectos. Yo como que no te veo capacitado, fíjate", mencionó.

La Baronesa / Mega

Nicolás está en el límite

Antes de que se iniciara una pelea, Francesca (Katyna Huberman) se llevó a su hijo y trató de calmar su malestar en la casa, haciéndole ver que si algo le sucediera a Emilia, la primera en reaccionar sería su abuela.

Precisamente esto es lo que exaspera a Nico. "Su abuela estaba metida en esto, estaba detrás de todo. Ella todo lo maneja, todo lo manipula... casarme con la Emilia va a ser casarme con esa señora también", afirmó.