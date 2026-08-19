Roberto escuchará una llamada de Aurora y sufrirá un ataque al corazón en el capítulo 4 de La Baronesa

19 ag. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del cuarto capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) llamará a su abuela porque esta situación de la casa tiene que llegar a su fin. Ella no está dispuesta a casarse con alguien que no ama solo por retener la propiedad.

"Creo que tienes que contarle la verdad al abuelo y comprometerte con iniciar un tratamiento para tu ludopatía", le dirá a Aurora (Loreto Valenzuela).

Roberto escuchará a su esposa

La matriarca se resistirá a hablar por temor a la reacción que podría tener Roberto (Patricio Achurra) con una noticia tan devastadora. "Ya te lo dije: el corazón de tu abuelo no lo resistiría", insistirá.

La Baronesa / Mega

Y precisamente mientras conversan, Roberto las escuchará discutir. "Aurora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la Emilia?", preguntará angustiado.

Luego, sentirá una fuerte opresión en el pecho y el aire le faltará. A punto de desmayarse sobre la cama, Aurora lo sostendrá entre sus brazos y le pedirá ayuda a Daniel (Francisco Reyes Cristi).