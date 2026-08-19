"Cásate con Javier Toledo": Aurora le pedirá a Emilia un gran sacrificio en el capítulo 4 de La Baronesa

19 ag. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del cuarto capítulo de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Aurora (Loreto Valenzuela) se sentirán con la soga al cuello porque Javier (Simón Pesutic) adelantó el plazo para tomar posesión de la casa de los Márquez.

"Todavía podemos ganar tiempo", dirá la menor del clan, pero su abuela le dará una dosis de realidad: "¡Tú cerraste esa puerta al ir a enfrentarlo!".

¿Nicolás o la familia?

El arrebato de Emilia les costó caro y estará muy arrepentida por este error.

La Baronesa / Mega

Aurora entonces le pedirá algo que arruinará todos sus sueños futuros. "Yo veo una sola salida... Por el bien de la familia, por el bien de todos, termina con Nicolás y cásate con Javier Toledo", le pedirá.

¿Emilia será capaz de sacrificar la relación de años que tiene con Nicolás (Andrew Bargsted) para salvar a su familia o le pedirá a su abuela hacerse cargo de los errores que ella cometió?