"Una negligencia tuya y...": Antonio le hará una siniestra propuesta a León en el capítulo 4 de La Baronesa

19 ag. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del cuarto capítulo de La Baronesa, la delicada situación médica de Roberto (Patricio Achurra) abrirá nuevas posibilidades para Antonio (Carlos Díaz).

León (César Caillet) y él apenas pueden soportar la vida paralela que llevan, pero Aurora (Loreto Valenzuela) los obligó a esconder su relación para proteger la salud de su marido. ¿Qué pasaría si él ya no estuviera en la ecuación?

¿Qué postura tomará León?

Precisamente porque León es el médico de cabecera de su padre, Antonio deslizará una oscura posibilidad: "La vida de mi papá está en tus manos. Si tanto te descomponía esto, una negligencia tuya y...".

La Baronesa / Mega

El doctor estará asombrado de que su pareja le proponga algo así y le preguntará con descrédito si es en serio.

Con una sonrisa, Antonio afirmará que "sin mi papá, nosotros podríamos haber estado juntos hace mucho tiempo".