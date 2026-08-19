Tito se enterará que Josefa espera un hijo de Coke en el capítulo 180 de Reunión de Superados

19 ag. 2026 - 22:32 hrs.

En el avance del capítulo 180 de Reunión de Superados, Ponchi (Amanda Milos) cambiará de opinión respecto a Juan de Dios (Jorge Arecheta), dejando gratamente sorprendida a Matilde (Ignacia Baeza).

Por otro lado, Tere (Elisa Zulueta) llegará de sorpresa al departamento de Ema (Constanza Mackenna).

Un tanto nerviosa, la profesora se presentará ante la periodista como la pareja de Manuel (Mario Horton), algo que ya habrá hecho hace unos días.

Reunión de Superados / Mega

Tito se enterará de que Josefa espera un hijo de Coke

Además, Tito (Claudio Castellón) descubrirá un mensaje de Josefa (Luz Valdivieso) en el celular de Jaime (Francisco Reyes), motivo por el cual le exigirá explicaciones.

Ante esto, el empresario no tendrá más remedio que revelarle a su amigo que Josefa está esperando un hijo de Coke (Diego Muñoz).