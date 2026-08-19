Reunión de Superados - Capítulo 179: La gran tristeza de Javiera
En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) intenta provocar la furia de Javiera (Daniela Ramírez) al decirle que Manuel (Mario Horton) tiene una nueva polola.
Tere (Elisa Zulueta) intenta salir del paso asegurando que solo se trata de una exageración, todo esto mientras el empresario se ríe en la cara de todos.
Por otro lado, Hingilberto (Luis Dubó) rompe el corazón de Nancy (Paulina Hunt) al decirle que su relación fue solo algo pasajero.
La pena de Javiera por Manuel
Además, Manuel decide contactar a Javiera para aclararle que actualmente no está pololeando con otra mujer.
Tras responder que solo quiere lo mejor para él, la corredora de propiedades no logra contener el llanto y asegura que nunca será feliz.Ve el capítulo en
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