Hingilberto desclasificará qué fue lo que pasó en la alocada noche loncochina en el capítulo 204 de RDS

05 oct. 2026 - 22:03 hrs.

En el avance del capítulo 204 de Reunión de Superados, Ponchi (Amanda Milos) le dirá a su mamá que lo pasó muy bien junto a Tortu (Isabella Gómez), pero su amiga está triste porque Javiera (Daniela Ramírez) no la deja ver a su papá.

Matilde (Ignacia Baeza) corregirá a su hija: "Mi amorcito, eso no es así. La Javiera es una súper mamá, tú la conoces bien".

La verdad de Hingilberto

Muriéndose de la risa y referenciando a la cinta de culto "Pánico y locura en Las Vegas", Hingilberto (Luis Dubó) comenzará a recordar todo lo que pasó durante la fiesta en Loncoche con Tito (Claudio Castellón) y Jaime (Francisco Reyes).

Reunión de Superados / Mega

A pesar de las copas de más, Hingilberto tendrá claro cómo es que llegó su hijo a dormir en la cancha con el caballo y las peleas y jaranas en las que se vieron involucrados.

Sin embargo, Jaime estará expectante a saber si tuvo o no tuvo algo con Jenny.