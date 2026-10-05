Hingilberto desclasificará qué fue lo que pasó en la alocada noche loncochina en el capítulo 204 de RDS
En el avance del capítulo 204 de Reunión de Superados, Ponchi (Amanda Milos) le dirá a su mamá que lo pasó muy bien junto a Tortu (Isabella Gómez), pero su amiga está triste porque Javiera (Daniela Ramírez) no la deja ver a su papá.
Matilde (Ignacia Baeza) corregirá a su hija: "Mi amorcito, eso no es así. La Javiera es una súper mamá, tú la conoces bien".
La verdad de Hingilberto
Muriéndose de la risa y referenciando a la cinta de culto "Pánico y locura en Las Vegas", Hingilberto (Luis Dubó) comenzará a recordar todo lo que pasó durante la fiesta en Loncoche con Tito (Claudio Castellón) y Jaime (Francisco Reyes).Ir a la siguiente nota
A pesar de las copas de más, Hingilberto tendrá claro cómo es que llegó su hijo a dormir en la cancha con el caballo y las peleas y jaranas en las que se vieron involucrados.
Sin embargo, Jaime estará expectante a saber si tuvo o no tuvo algo con Jenny.Ve el capítulo en